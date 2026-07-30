<p>W trzynastym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Yasemin w ko\u0144cu ma okazj\u0119 spotka\u0107 si\u0119 z Mine. Dziewczynka nie potrafi jednak zapomnie\u0107 o k\u0142amstwach i odrzuca siostr\u0119. Tymczasem Burak coraz bardziej martwi si\u0119 o Yasemin, a Meltem zaczyna rozumie\u0107, \u017ce lekarz nie odwzajemnia jej uczu\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>