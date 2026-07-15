<p>W drugim odcinku telenoweli \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Munevver zrobi wszystko, by pozna\u0107 prawd\u0119 o Mine. Seniorka potajemnie zleca test DNA i coraz bardziej wierzy, \u017ce dziewczynka jest jej wnuczk\u0105. Tymczasem Burak nie potrafi przesta\u0107 my\u015ble\u0107 o Yasemin.<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> Ogl\u0105daj serial turecki \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>