<p>W trzecim odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Munevver prze\u017cywa kolejny szok. Mine nie\u015bwiadomie por\u00f3wnuje j\u0105 do swojej mamy, co wywo\u0142uje u niej silne emocje. Tymczasem Yasemin coraz bardziej t\u0119skni za siostr\u0105, a Burak robi kolejny krok, by zdoby\u0107 zaufanie dziewczyny. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>