<p>W czwartym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d napi\u0119cie w rezydencji Munevver nadal ro\u015bnie. Ma\u0142a Mine przez przypadek niszczy cenn\u0105 pami\u0105tk\u0119 seniorki i wywo\u0142uje kolejn\u0105 burz\u0119. Tymczasem Yasemin zbli\u017ca si\u0119 do lekarza Kerema, co wzbudza zazdro\u015b\u0107 Buraka. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>