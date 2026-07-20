<p>W pi\u0105tym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Burak robi kolejny krok, by zbli\u017cy\u0107 si\u0119 do Yasemin. Dziewczyna otrzymuje od niego wyj\u0105tkowy prezent, ale na drodze ich znajomo\u015bci wci\u0105\u017c stoj\u0105 Kerem i Meltem. Tymczasem Munevver nie traci nadziei na poznanie prawdy o Mine. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>