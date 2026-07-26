<p>W dziewi\u0105tym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Munevver pr\u00f3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 od Mine, gdzie jest jej siostra. Jednak dziewczynka dotrzymuje obietnicy z\u0142o\u017conej Yasemin i ok\u0142amuje ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Prawd\u0119 wyznaje tylko Burakowi. Lekarz wpada na wa\u017cny trop, ale przez jeden szczeg\u00f3\u0142 wyci\u0105ga b\u0142\u0119dne wnioski. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>