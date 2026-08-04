<p>W spokojnym regionie Katalonii wszyscy znaj\u0105 rodzin\u0119 Adell\u00f3w. S\u0105 wp\u0142ywowi, zamo\u017cni i wydaje si\u0119, \u017ce nic nie mo\u017ce zagrozi\u0107 ich pozycji. Wszystko zmienia jedna noc, gdy Francisco i Rosa Adellowie zostaj\u0105 brutalnie zamordowani. Tak rozpoczyna si\u0119 \u201eTerra Alta\u201d \u2013 hiszpa\u0144ski thriller oparty na bestsellerowej powie\u015bci Javiera Cercasa. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/terra-alta-odcinki,3203092" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Serial jest ju\u017c dost\u0119pny w serwisie TVP VOD.<\/a><\/p>