<p>W drugim odcinku \u201eWojny zast\u0119pczej\u201d napi\u0119cie ro\u015bnie. W czasie moskiewskiego puczu Janajewa rosyjskie s\u0142u\u017cby potajemnie przerzucaj\u0105 do Polski g\u0142owice j\u0105drowe. Natomiast m\u0142odzi oficerowie UOP \u2013 nie\u015bwiadomi skali zagro\u017cenia \u2013 rozpoczynaj\u0105 swoje pierwsze powa\u017cne misje w kraju lub za granic\u0105. Premiera 2. odcinka w niedziel\u0119 15 marca o godzinie 20:25 w TVP1. Epizod mo\u017cna ju\u017c obejrze\u0107 przedpremierowo w TVP VOD.<\/p>