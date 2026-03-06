<p>W pierwszym odcinku serialu \u201eWojna zast\u0119pcza\u201d Artur trafia do elitarnej szko\u0142y szpiegowskiej w Kiejkutach, gdzie poznaje Zuz\u0119, Budynia i Gutka. Zostaj\u0105 wci\u0105gni\u0119ci w \u015bwiat tajnych operacji i szpiegowskich intryg. Gdy nieudany zamach na szefa UOP-u ujawnia siatk\u0119 powi\u0105za\u0144 prowadz\u0105c\u0105 do Moskwy, m\u0142odzi agenci musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a niebezpiecze\u0144stwu, kt\u00f3re mo\u017ce zagrozi\u0107 nie tylko im, ale ca\u0142emu krajowi. Premiera 1. odcinka w niedziel\u0119 8 marca o godzinie 20:25 w TVP1 i TVP VOD.<\/p>