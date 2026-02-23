<p>M\u0142odzi agenci, zdrada i widmo nuklearnej katastrofy. Nowy serial szpiegowski \u201eWojna zast\u0119pcza\u201d, kt\u00f3ry ju\u017c 8 marca zadebiutuje w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>, przenosi widz\u00f3w do Polski pocz\u0105tku lat 90., gdzie w cieniu rozpadaj\u0105cego si\u0119 ZSRR rodzi si\u0119 niebezpieczny spisek. O kulisach produkcji i swoich bohaterach opowiadaj\u0105 Waleria Gorobets i Dawid Dziarkowski.<\/p>