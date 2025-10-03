\u201eWspania\u0142e stulecie\u201d to jedna z najg\u0142o\u015bniejszych tureckich produkcji ostatnich lat, kt\u00f3ra w Polsce zdoby\u0142a ogromn\u0105 popularno\u015b\u0107. Kostiumowy dramat przenosi widz\u00f3w do czas\u00f3w panowania Sulejmana Wspania\u0142ego i jego fascynuj\u0105cej relacji z su\u0142tank\u0105 H\u00fcrrem. Na sukces serialu sk\u0142ada si\u0119 nie tylko rozmach scenograficzny, lecz przede wszystkim charyzmatyczna obsada, kt\u00f3ra nada\u0142a postaciom niepowtarzalny charakter. Sprawd\u017a, kim s\u0105 aktorzy, kt\u00f3rzy wcielili si\u0119 w g\u0142\u00f3wne role.