<p>To mia\u0142a by\u0107 zwyk\u0142a zabawa w chowanego. Jednak w mgnieniu oka spokojne miasteczko na Ukrainie pogr\u0105\u017ca si\u0119 w koszmarze. Z zamkni\u0119tego od \u015brodka mieszkania znika dziewczynka. Niebawem w sieci pojawia si\u0119 nagranie, na kt\u00f3rym trzyma ona tablic\u0119 z tajemniczymi liczbami. Kiedy znikaj\u0105 kolejne dzieci, nadchodzi czas, by zmierzy\u0107 si\u0119 z mrokiem, kt\u00f3ry czai si\u0119 tu\u017c obok. Ten mro\u017c\u0105cy krew w \u017cy\u0142ach serial ju\u017c teraz mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zabawa-w-chowanego-odcinki,2450908" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>