<p>Poruszaj\u0105ca historia kobiety, kt\u00f3ra we w\u0142oskich realiach lat 60. walczy o przetrwanie, mi\u0142o\u015b\u0107 i godno\u015b\u0107. \u201eZa\u015blubiona\u201d splata dramat rodzinny, spo\u0142eczn\u0105 nier\u00f3wno\u015b\u0107 i subteln\u0105, ale pe\u0142n\u0105 napi\u0119cia opowie\u015b\u0107 o uczuciach wystawionych na pr\u00f3b\u0119. Pierwszy odcinek dost\u0119pny jest w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zaslubiona-odcinki,2504769" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, a premiera drugiego zaplanowana jest na 21 listopada. Z kolei w TVP2 b\u0119dzie mo\u017cna go ogl\u0105da\u0107 w niedziel\u0119, 22 listopada, o godz. 17:20.<\/p>