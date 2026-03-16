W 248. odcinku serialu \u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d emocje wok\u00f3\u0142 \u015blubu Suny i Abidina si\u0119gaj\u0105 zenitu. Sinan coraz wyra\u017aniej okazuje zazdro\u015b\u0107 o Ferita, bo obawia si\u0119, \u017ce Seyran mo\u017ce do niego wr\u00f3ci\u0107. Tymczasem Ferit wci\u0105\u017c nie jest pewien, czy powinien pojawi\u0107 si\u0119 na uroczysto\u015bci. Niespodziewanie o \u015blubie c\u00f3rki dowiaduje si\u0119 tak\u017ce Kazim, kt\u00f3ry w gniewie postanawia pojawi\u0107 si\u0119 na ceremonii. W tym samym czasie Ferit wraca my\u015blami do bolesnych wydarze\u0144 sprzed lat \u2013 momentu, gdy straci\u0142 Seyran i gdy w jej \u017cyciu pojawi\u0142 si\u0119 Sinan. Czy przesz\u0142o\u015b\u0107 zn\u00f3w wp\u0142ynie na ich losy?