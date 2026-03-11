<p>Turecki serial \u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d powr\u00f3ci\u0142 na anten\u0119 TVP1 z nowymi odcinkami! Widzowie mog\u0105 zobaczy\u0107 dalszy ci\u0105g historii Ferita, Seyran oraz wp\u0142ywowej rodziny Korhan\u00f3w ze Stambu\u0142u. Trzeci sezon rozpoczyna si\u0119 po dwuletnim przeskoku czasowym i przynosi wiele zmian w \u017cyciu bohater\u00f3w. Wcze\u015bniejsze epizody s\u0105 dost\u0119pne online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>