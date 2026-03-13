<p>W 247. odcinku serialu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zloty-chlopak-odcinki,726069" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d<\/strong><\/a> przygotowania do \u015blubu Suny i Abidina nabieraj\u0105 tempa. Podczas gdy Seyran wr\u0119cza siostrze wyj\u0105tkowy prezent, Ferit stanowczo odmawia kupna \u015blubnego upominku i zapowiada, \u017ce nie pojawi si\u0119 na ceremonii. Tym samym wzbudza podejrzenia Diyar. Cho\u0107 byli kochankowie pr\u00f3buj\u0105 i\u015b\u0107 w\u0142asnymi drogami, los ma wobec nich inne plany. Czy zorientuj\u0105 si\u0119, \u017ce dzieli ich zaledwie kilka krok\u00f3w?<\/p>