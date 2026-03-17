<p>W 249. odcinku serialu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zloty-chlopak-odcinki,726069" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d<\/strong><\/a> \u015blub Suny i Abidina przyniesie nieoczekiwane napi\u0119cia. Podczas wesela sytuacja wymknie si\u0119 spod kontroli \u2013 Ferit nie b\u0119dzie potrafi\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 z widokiem Seyran u boku Sinana i wbrew z\u0142o\u017conej obietnicy pozwoli ponie\u015b\u0107 si\u0119 uczuciom. Spokojnego fina\u0142u nie b\u0119dzie mia\u0142a tak\u017ce noc po\u015blubna, kt\u00f3r\u0105 przerwie niespodziewana wizyta szanta\u017cysty.<\/p>