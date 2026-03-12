<p>W 246. odcinku serialu \u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d napi\u0119cie w rodzinie Korhan\u00f3w zn\u00f3w si\u0119ga zenitu. Seyran odcina si\u0119 od ojca i nie pozwala mu kolejny ingerowa\u0107 w swoje \u017cycie, a Ferit przekazuje matce wiadomo\u015b\u0107, kt\u00f3ra mo\u017ce wywr\u00f3ci\u0107 rodzinne relacje do g\u00f3ry nogami. Tymczasem Orhan coraz mocniej wik\u0142a si\u0119 w spraw\u0119 Bet\u00fcl i jej ci\u0105\u017cy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zloty-chlopak-odcinki,726069" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>