<p>Od dzi\u015b w TVP VOD mo\u017cna odp\u0142atnie obejrze\u0107 nowe odcinki serialu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/zloty-chlopak-odcinki,726069" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eZ\u0142oty ch\u0142opak\u201d<\/strong><\/a><span> jeszcze przed ich emisj\u0105 w TVP1. Na platformie znajduj\u0105 si\u0119 tak\u017ce wcze\u015bniejsze epizody produkcji, kt\u00f3ra doczeka\u0142a si\u0119 ju\u017c trzeciego sezonu. W telewizyjnej Jedynce turecka telenowela emitowana jest od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku o godz. 14.00, a online mo\u017cna j\u0105 ogl\u0105da\u0107 w dowolnym momencie.<\/span><\/p>