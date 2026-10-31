Artur przyjeżdża na Mazury, by jeszcze raz spróbować uratować małżeństwo, ale Maria nie zamierza wracać do wspólnego życia. Gdy lekarz próbuje przekonać ją do zmiany decyzji, Rogowska zdejmuje obrączkę. Odcinek 1953. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.

