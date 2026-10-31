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„M jak miłość”. Maria wykonuje wymowny gest. To koniec małżeństwa Rogowskich?

Dorota Szymborska
 31.10.2026, 11:34
Maria stoi na świeżym powietrzu, ubrana w granatową bluzę w białe kropki i ciemną koszulkę. Kobieta ma ciemne włosy upięte z tyłu głowy, delikatną biżuterię i trzyma na ramieniu pasek czarnej torby. W tle widoczna jest rozmyta zielona roślinność oraz jasna powierzchnia przypominająca wodę.
Maria wyjeżdża na Mazury, by szukać spokoju, ale nawet tam przeżywa dramatyczne wydarzenia. Fot. MTL Maxfilm

Artur przyjeżdża na Mazury, by jeszcze raz spróbować uratować małżeństwo, ale Maria nie zamierza wracać do wspólnego życia. Gdy lekarz próbuje przekonać ją do zmiany decyzji, Rogowska zdejmuje obrączkę. Odcinek 1953. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.