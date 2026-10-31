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„M jak miłość”. Mariusz o krok od przyznania się do zbrodni

Dorota Szymborska
 31.10.2026, 16:38
Mariusz stoi naprzeciwko kobiety o długich brązowych włosach, ubranej w bordową kurtkę. Mężczyzna ma na sobie ciemną koszulę, okrągłe okulary i naszyjnik, a jedną rękę opiera na biodrze. W tle widoczne są jasne ściany, ułożone drewno kominkowe oraz fragment zielonej rośliny.
Małżeństwo Kasi i Mariusza przechodzi bardzo poważny kryzys. Fot. MTL Maxfilm

Kasia próbuje ratować małżeństwo, ale Mariusz nie chce nawet słyszeć o terapii. Podczas kolejnej awantury niemal zdradza, co łączy go ze sprawą Sowińskiego. Wieczorem posuwa się jeszcze dalej i brutalnie atakuje żonę. Odcinek 1954. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.