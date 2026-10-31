Kasia próbuje ratować małżeństwo, ale Mariusz nie chce nawet słyszeć o terapii. Podczas kolejnej awantury niemal zdradza, co łączy go ze sprawą Sowińskiego. Wieczorem posuwa się jeszcze dalej i brutalnie atakuje żonę. Odcinek 1954. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.

