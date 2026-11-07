Kama musi zmierzyć się z falą negatywnych opinii, które zagrażają przyszłości jej salonu. W tym samym czasie Aneta próbuje pomóc Kasi uwolnić się od agresywnego męża, a śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego przynosi niepokojący zwrot. Odcinek 1955. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.

