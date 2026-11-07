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„M jak miłość”. Fala hejtu uderzy w salon Kamy

Dorota Szymborska
 07.11.2026, 15:46
Marcin, Paulina i Kama siedzą razem przy laptopie. Marcin w czarnej skórzanej kurtce pochyla się w stronę komputera, a Paulina w czarnej bluzce i Kama w różowym swetrze obserwują jego działania. W tle widać bordową ścianę, dekoracyjne rośliny, jasne ażurowe panele oraz żółte poduszki na kanapie.
Kama i Paulina opowiadają o swoich internetowych kłopotach Marcinowi. Fot. MTL Maxfilm

Kama musi zmierzyć się z falą negatywnych opinii, które zagrażają przyszłości jej salonu. W tym samym czasie Aneta próbuje pomóc Kasi uwolnić się od agresywnego męża, a śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego przynosi niepokojący zwrot. Odcinek 1955. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.