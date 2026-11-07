Córka Rogowskich nie potrafi pogodzić się z rozstaniem rodziców i coraz gorzej panuje nad emocjami. Tymczasem Lenka rozpoczyna wakacyjną pracę w bistro Kingi, gdzie poznaje intrygującego chłopaka. Nowe znajomości i zaangażowanie w obronę zwierząt sprowadzą na nastolatkę poważne kłopoty. Odcinek 1956. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.

