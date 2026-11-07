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„M jak miłość”. Basia niszczy samochód Joanny!

Dorota Szymborska
 07.11.2026, 20:00
Basia idzie chodnikiem wzdłuż niebieskiej metalowej barierki. Ma na sobie jeansową kurtkę i jasne spodnie, a na ramieniu niesie czarną torebkę, przytrzymując jej pasek jedną ręką. W tle widoczne są gęste zielone krzewy oraz fragment jasnego budynku.
Rozżalona Basia postanawia zemścić się na Joannie. Fot. MTL Maxfilm

Córka Rogowskich nie potrafi pogodzić się z rozstaniem rodziców i coraz gorzej panuje nad emocjami. Tymczasem Lenka rozpoczyna wakacyjną pracę w bistro Kingi, gdzie poznaje intrygującego chłopaka. Nowe znajomości i zaangażowanie w obronę zwierząt sprowadzą na nastolatkę poważne kłopoty. Odcinek 1956. serialu „M jak miłość” można już obejrzeć w TVP VOD.