Artur będzie gotów poświęcić wieloletnie małżeństwo dla Joanny? W 1961. odcinku serialu „M jak miłość” Rogowski zapewni ukochaną, że nie chce jej stracić. Nie będzie jednak świadomy, jaką decyzję podejmie w tym czasie jego żona. Maria poinformuje syna o swoich zamiarach w wymownej wiadomości. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 30 listopada o godz. 20:50 w TVP2. Epizod można już obejrzeć w TVP VOD.

