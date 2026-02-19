<p>W dwudziestym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d napi\u0119cia po incydencie w rezydencji nie opadaj\u0105, a Hancer coraz bole\u015bniej odczuwa swoj\u0105 niepewn\u0105 pozycj\u0119 w rodzinie Cihana. W tej g\u0119stniej\u0105cej atmosferze jeden dramatyczny fortel Beyzy mo\u017ce ca\u0142kowicie zmieni\u0107 uk\u0142ad si\u0142. Czy jego skutki najmocniej odczuje w\u0142a\u015bnie Hancer? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c odcinek w TVP2 lub online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>