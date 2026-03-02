<p>W trzydziestym sz\u00f3stym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cemil szykuje si\u0119 do wielkiego otwarcia swojego sklepu, a Hancer chce towarzyszy\u0107 mu w tym wa\u017cnym dniu. Tymczasem Derya wyjawia Cihanowi skrywan\u0105 tajemnic\u0119 o chorobie m\u0119\u017ca i prosi go o dyskrecj\u0119. Nast\u0119pnego dnia Hancer odkrywa, \u017ce drzwi domu s\u0105 zamkni\u0119te na klucz. Czy Cihan posunie si\u0119 tak daleko, by zatrzyma\u0107 \u017con\u0119 wbrew jej woli? Ogl\u0105daj \u201ePann\u0119 m\u0142od\u0105\u201d w TVP VOD.<\/p>