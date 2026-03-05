<p>W trzydziestym dziewi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d wszystko wskazuje na to, \u017ce mi\u0119dzy Cihanem a Hancer wreszcie dojdzie do d\u0142ugo wyczekiwanego zbli\u017cenia. Napi\u0119cie ro\u015bnie, jednak w ostatniej chwili wydarzenia przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00f3t. Tymczasem Mukadder \u015bwi\u0119tuje w rezydencji domniemane zbli\u017cenie ma\u0142\u017conk\u00f3w, nie wiedz\u0105c, \u017ce ju\u017c wkr\u00f3tce odkryje prawd\u0119 o ich kontrakcie. Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/p>