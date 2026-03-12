W czterdziestym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mukadder zaczyna powa\u017cnie w\u0105tpi\u0107 w szczero\u015b\u0107 Beyzy. Kobieta radzi jej odda\u0107 Cihanowi bransoletki i udowodni\u0107, \u017ce nie zale\u017cy jej na wianie. Nie wie jednak, \u017ce Beyza ju\u017c dawno ich nie ma. Tymczasem Cihan i Hancer spotykaj\u0105 si\u0119 z Yasemin, a Derya prze\u017cywa kolejny stres, gdy odkrywa, co sta\u0142o si\u0119 z doniczk\u0105. Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.