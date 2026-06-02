<p>W sto trzynastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan dowiaduje si\u0119, \u017ce Fadime, Aysu i Melih zostali zwolnieni. M\u0119\u017cczyzna natychmiast reaguje i podejmuje decyzj\u0119 wbrew woli Mukadder. Upokorzona kobieta postanawia si\u0119 zem\u015bci\u0107. W tajemnicy przed synem przygotowuje plan. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>