<p>W sto czternastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce Cemil jej unika. Kobieta obawia si\u0119, \u017ce straci nie tylko m\u0119\u017ca, ale tak\u017ce cenne bransoletki. Znajduje spos\u00f3b na realizacj\u0119 planu, kt\u00f3ry ma zatrzyma\u0107 Cemila. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>