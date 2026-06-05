<p>W sto szesnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan odkrywa, \u017ce Beyza chce za\u017cywa\u0107 leki psychiatryczne. M\u0119\u017cczyzna jest przera\u017cony, poniewa\u017c kobieta jest w ci\u0105\u017cy. Postanawia porozmawia\u0107 z Yasemin. Specjalistka nie ma w\u0105tpliwo\u015bci, \u017ce Beyza potrzebuje wsparcia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>