<p>W sto szesnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza odzyskuje przytomno\u015b\u0107 i wykorzystuje okazj\u0119, by wp\u0142yn\u0105\u0107 na Cihana. Rozmowa wywo\u0142uje w m\u0119\u017cczy\u017anie poczucie winy. Hancer sugeruje, \u017ce Beyza mo\u017ce jedynie pr\u00f3bowa\u0107 zwr\u00f3ci\u0107 na siebie uwag\u0119 co spotyka si\u0119 z niespodziewan\u0105 reakcj\u0105 m\u0119\u017cczyzny. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>