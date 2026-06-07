<p>W sto siedemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer coraz trudniej znosi sytuacj\u0119 w rezydencji. Kobieta otrzymuje wsparcie od Sinem, kt\u00f3ra zach\u0119ca j\u0105 do walki. Tymczasem do domu przyje\u017cd\u017ca Cemil. M\u0119\u017cczyzna nie zamierza d\u0142u\u017cej patrze\u0107 na cierpienie siostry. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>