<p>W sto siedemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Melih postanawia przekona\u0107 si\u0119, czy Sinem co\u015b do niego czuje. M\u0119\u017cczyzna wpada na sprytny plan i prosi rodzin\u0119 o pomoc. Chce, by kobieta dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017ce jest gotowy zwi\u0105za\u0107 si\u0119 z kim\u015b innym. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>