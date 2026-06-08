<p>W sto osiemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer szuka wsparcia po tym, jak brat odwraca si\u0119 od niej z powodu decyzji o pozostaniu w rezydencji. Zwraca si\u0119 do Deryi, ale s\u0142yszy rad\u0119, kt\u00f3rej nie chce wykona\u0107. P\u00f3\u017aniej trafia do firmy m\u0119\u017ca i dokonuje pewnego odkrycia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>