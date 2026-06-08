<p>W sto osiemnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza przygotowuje kolejn\u0105 intryg\u0119, kt\u00f3ra ma zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 rodziny Develioglu. Kobieta zostawia po sobie tajemniczy list, wywo\u0142uj\u0105c panik\u0119 w rezydencji. W tym samym czasie Yonca otrzymuje niepokoj\u0105ce informacje od lekarki dotycz\u0105ce ci\u0105\u017cy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>