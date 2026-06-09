<p>W sto dziewi\u0119tnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer odkrywa, \u017ce Beyza nie jest tak bezradna, jak pr\u00f3buje wszystkim wm\u00f3wi\u0107. Kobieta natrafia na dow\u00f3d, kt\u00f3ry podwa\u017ca ca\u0142\u0105 histori\u0119 rywalki. Gdy s\u0142yszy kolejn\u0105 awantur\u0119 w jej pokoju, traci panowanie nad sob\u0105. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>