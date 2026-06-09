<p>W sto dziewi\u0119tnastym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Melih postanawia ponownie sprawdzi\u0107, czy naprawd\u0119 jest oboj\u0119tny dla Sinem. M\u0119\u017cczyzna wykorzystuje nadarzaj\u0105c\u0105 si\u0119 okazj\u0119, by wzbudzi\u0107 w niej zazdro\u015b\u0107. Nie zdaje sobie jednak sprawy, \u017ce kto\u015b inny r\u00f3wnie\u017c ma wobec niego plany. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>