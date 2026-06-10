<p>W 120. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan coraz bardziej anga\u017cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad Beyz\u0105 i nienarodzonym dzieckiem. M\u0119\u017cczyzna zabiera by\u0142\u0105 \u017con\u0119 na spacer i pr\u00f3buje za\u0142agodzi\u0107 konflikty z przesz\u0142o\u015bci. Nieoczekiwanie dochodzi do czu\u0142ej chwili mi\u0119dzy dawnymi ma\u0142\u017conkami. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>