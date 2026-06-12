<p>W sto dwudziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce Cihan zamierza wyjecha\u0107 z Hancer do domku letniskowego. W z\u0142o\u015bci niszczy przygotowywany pok\u00f3j dziecka, a nast\u0119pnie wykorzystuje sytuacj\u0119 przeciwko swojej rywalce. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>