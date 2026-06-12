<p>W sto dwudziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer z niecierpliwo\u015bci\u0105 czeka na wsp\u00f3lny wiecz\u00f3r z Cihanem. Nie ma poj\u0119cia, \u017ce Beyzie uda\u0142o si\u0119 nastawi\u0107 m\u0119\u017cczyzn\u0119 przeciwko niej. Gdy Cihan w ko\u0144cu dociera do domku letniskowego, atmosfera dramatycznie g\u0119stnieje. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>