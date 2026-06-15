<p>W 123. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer postanawia udowodni\u0107, \u017ce nie ma nic do ukrycia. Sprowadza do rezydencji fachowc\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 naprawi\u0107 zniszczon\u0105 tapet\u0119. Tymczasem Cihan dowiaduje si\u0119 o artykule opisuj\u0105cym jego skomplikowane \u017cycie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>