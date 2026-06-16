<p>W 124. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza po raz kolejny pr\u00f3buje wzbudzi\u0107 wsp\u00f3\u0142czucie i skierowa\u0107 gniew rodziny przeciwko Hancer. Tymczasem Yonca staje przed trudn\u0105 decyzj\u0105. Obawia si\u0119 konsekwencji, jakie spotkaj\u0105 j\u0105, je\u015bli ci\u0105\u017ca nie przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami Nusreta. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>