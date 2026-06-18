<p>W 125. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cemil wci\u0105\u017c nie wie o skandalu, kt\u00f3ry wstrz\u0105sn\u0105\u0142 rodzin\u0105 Develioglu. M\u0119\u017cczyzna sprzedaje sklep i postanawia sp\u0142aci\u0107 d\u0142ug wobec Cihana. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej przypadkowo poznaje prawd\u0119 o swojej siostrze. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>