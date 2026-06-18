<p>W 125. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d do rezydencji przyje\u017cd\u017ca ojciec Sinem, kt\u00f3ry chce uchroni\u0107 c\u00f3rk\u0119 i wnuczk\u0119 od rodzinnych skandali. Jego s\u0142owa wywo\u0142uj\u0105 gwa\u0142town\u0105 reakcj\u0119 Mukadder. Gdy Sinem zastanawia si\u0119, czy odej\u015b\u0107, pod jej drzwi trafia tajemnicza wiadomo\u015b\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>