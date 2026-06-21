<p>W sto dwudziestym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d problemy Cihana zaczynaj\u0105 odbija\u0107 si\u0119 na jego \u017cyciu zawodowym. Gdy wa\u017cne spotkanie zostaje odwo\u0142ane, m\u0119\u017cczyzna wpada w furi\u0119 i ca\u0142\u0105 odpowiedzialno\u015b\u0107 pr\u00f3buje zrzuci\u0107 na Hancer. Engin nie zamierza jednak d\u0142u\u017cej milcze\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>