<p>W 128. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Nusret nie potrafi obroni\u0107 si\u0119 przed oskar\u017ceniami Cihana, a Beyza nie wiedz\u0105c, co robi\u0107, ka\u017ce ojcu opu\u015bci\u0107 rezydencj\u0119. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej sama b\u0142aga by\u0142ego m\u0119\u017ca o wybaczenie. Tymczasem Cihan podejmuje decyzj\u0119, kt\u00f3ra ca\u0142kowicie odmieni jego \u017cycie z Hancer. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>