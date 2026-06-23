<p>W 129. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan wraca do rezydencji tylko po to, by zabra\u0107 najpotrzebniejsze rzeczy. Beyza i Mukadder pr\u00f3buj\u0105 nak\u0142oni\u0107 go, by zosta\u0142, ale m\u0119\u017cczyzna pozostaje nieugi\u0119ty. Po powrocie do domku letniskowego sp\u0119dza spokojny wiecz\u00f3r z Hancer. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>