<p>W sto trzydziestym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z odej\u015bciem Cihana. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017ce jedynie Melih zna miejsce pobytu ma\u0142\u017conk\u00f3w, postanawia dzia\u0142a\u0107. Kobieta ukrywa si\u0119 w baga\u017cniku jego samochodu i w ten spos\u00f3b dociera do domku letniskowego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>