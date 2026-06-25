<p>W sto trzydziestym pierwszym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Fadime postanawia interweniowa\u0107 w sprawie relacji Meliha i Sinem. Kobieta nie ukrywa, \u017ce sprzeciwia si\u0119 temu uczuciu i pr\u00f3buje przekona\u0107 syna do zmiany decyzji. Gdy rozmowa nie przynosi efekt\u00f3w, zwraca si\u0119 bezpo\u015brednio do Sinem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>